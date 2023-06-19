Karataş: Yönetenler değişmeli

CHP Didim İlçe eski Başkanı Gökmen Karataş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tabana seslenerek, "Siyaset değişmeli, anlayış değişmeli, fikirler değişmeli, yönetenler değişmeli ve bunu yönetilenler değiştirmeli" dedi. SEÇİMDE aldığı yenilgi sonrası cadı kazanına dönen CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı açılan isyan bayrağı değişim isteyenleri harekete geçirdi. Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Aydın'da da Kılıçdaroğlu'ndan rahatsız olan CHP'liler, fikirlerini açıkca dile getirmeye başladı. İsyan edenler kervanına CHP Didim İlçe eski Başkanı Gökmen Karataş da katıldı. Karataş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda değişim istediğini ifade etti. Karataş, "Siyaset değişmeli, anlayış değişmeli, fikirler değişmeli, yönetenler değişmeli ve bunu yönetilenler değiştirmeli" dedi. Karataş'ın bu paylaşımına partilileri de destek vererek yorum yaptılar.

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