Kılıçdaroğlu bir diktatör

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve partisi ile ittifakının seçimlerde aldığı ağır mağlubiyet sonrasında istifa sesleri her geçen gün daha da yükseliyor. Devlet eski Bakanı ve CHP eski milletvekili Mehmet Sevigen, büyük hezimete rağmen görevini bırakmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu.

KEYFİNE GÖRE YÖNETİM

Sevigen, "Kemal Kılıçdaroğlu bana göre bir diktatör. İlk defa Kemal Bey zamanında grup başkanvekilleri atamayla geldi" ifadelerini kullandı. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinden Cumhur İttifakı ve Recep Tayyip Erdoğan ezici üstünlükle zaferle ayrıldı. Erdoğan karşısında girdiği 12'nci seçimi de kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti tabanından ve seçmenlerden gelen 'istifa et' çağrılarına kulak tıkadı. Seçimlerden sonra parti yönetimini kendi keyfine göre yeniden dizayn eden CHP Genel Başkanı'na 'diktatör' yakıştırmaları yapılmaya başlandı.

İLK KEZ ATAMAYLA GELDİ

CHP'de yaşanan kaosa ilişkin bir TV kanalının canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Sevigen, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu. Partinin önde gelen isimlerinden olan Sevigen, "Kemal Kılıçdaroğlu bana göre bir diktatör. İlk defa CHP tarihinde 204 tane MYK üyesi değişmiş, ilk defa Kemal Bey zamanında grup başkanvekilleri atamayla gelmiş. Sunarsınız milletvekillerine, milletvekilleri oy verir sizi seçer ama milletvekillerine bile sunmadı" diye konuştu.