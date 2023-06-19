Yerli ve milli HGK-82 hedefi 12’den vurdu

Yerlİ ve milli imkânlarla geliştirilen Hassas Güdüm Kiti-82 (HGK- 82), Tekirdağ Çorlu'da başarılı bir sınav verdi. Bayraktar Akıncı ile havalanıp belirlenen noktaya yol alan HGK-82, hedefi başarıyla vurarak göğüs kabarttı. Test atışına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Hassas güdüm kitlerinin SİHA'larda kullanılmasıyla Türk savunma sanayisi çok daha güçlü hale gelecek. Milli imkânlarla geliştirilen ve üretilen HGK-82 sistemi, savunma sanayisinde tam bağımsızlık iddiamız açısından oldukça önemli" dedi.

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