İyi Parti’de üst düzey bir istifa daha

İYİ Parti'nin kurucularından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Taylan Yıldız, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Taylan Yıldız, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kurucusu olduğum İYİ Parti üyeliğinden istifa ediyorum. Sebebi kişisel değil, sistemsel... Bilinsin isterim ki benim kişilerle hiçbir zaman meselem olmadı. Benim başka bir meselem var: Ankara'nın gençleri duymaması meselesi... Bu meseleyi çözmek için, yeni bir gelecek için birlikte olmaya, çabalamaya, mücadele etmeye devam edelim. Ve umudu elden bırakmayalım, daha yeni başlıyoruz" dedi.

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