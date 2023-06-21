Belediyelerin halleri yürek yaralıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. MHP yerel seçimlere hazırlık sürecini başlattığını belirten MHP lideri Bahçeli, "Seçimde takip edeceğimiz birinci stratejik hedefimiz mevcut belediye başkanlıklarımızı muhafaza etmek, yenilerini ve hatta daha çoğunu eklemektir. İkincisi Cumhur İttifakı'nın doğasına ve ruhuna muvafık hareket edip muhalefet partilerinin yönetimindeki belediyelerin yürek yaralayan makus ve meyus hallerine son vermektir. İstanbul beş yılını kaybetmiş, tarihin gerisine düşmüş kaos, kriz ve karmaşa dünyanın en büyük Türk kentinin önünü kesmiştir. Hakeza aynı durum Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Mersin, Tekirdağ, Eskişehir, Muğla, Aydın, Hatay büyükşehir belediyeleri için de geçerlidir" dedi.

'SADECE AYAK OYUNLARINI BİLİYORLAR'

CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının ayak oyunlarından, parti için cepheleşmelerden, fısıldayan kulislerden, kongre hesaplarından, hiziplerin rekabetinden, çıkarların yarışından başka bildikleri tek bir şey olmadığını söyleyen Bahçeli, "Türk milleti mahalli idarelerin üzerine düşen zillet gölgesinden kurtulmalıdır" dedi.

'ÜNİVERSİTE SINAVLARI KALDIRILABİLİR'

Üniversite sınavlarının kaldırılmasıyla ilgili de konuşan Bahçeli, "Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmanın koçbaşı gençlerimizdir. Ümit ediyorum ki geniş ve gerçekçi bir mutabakat ortamı kurularak üniversite sınavlarını kaldıracağımız günler de çok uzak değildir" diye konuştu.

"AYM'YE ŞEKİL VERİLMELİ"

Bahçeli, AYM'nin HDP'nin hesaplarına bloke konulması talebine ilişkin karar verilmesine yer olmadığına hükmetmesine dair kararını şöyle değerlendirdi: "Anlaşılıyor ki AYM Başkanı ve kurul üyeleri söylediklerimizi hiç kale almıyor. HDP'nin istekleri doğrultusunda hareket etmeyi Türkiye'ye tercih ediyor. Bu konumdan kurtulması için mutlak suretle yeni bir Anayasa hazırlanmalı, AYM'ye şekil verilmeli."