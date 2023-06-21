İYİ Parti’de hesaplaşma vakti

İYİ Parti'de olağan kurultay cumartesi günü toplanıyor. Temayül yoklamalarındaki usulsüzlükler, aday listeleri belirlenirken yaşanan para trafiği iddiaları ve 2-6 Mart krizi ile büyük tepki çeken partide muhalif kesim ilk kez ses yükselterek İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yüklenecek. Akşener'in kendini savunacağı konuşmada ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na üstü kapalı eleştirilerini sıralayacağı ve ittifaktan ayrıldıklarını vurgulayacağı iddia ediliyor.

SÜER'DEN BAYKAL'A TEHDİT

SEÇİMLERDE İYİ Parti İstanbul birinci bölgeden milletvekili adayı olan Raşit Emir Süer, Genel Başkan Meral Akşener'i istifaya davet eden İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal'a tehdit niteliğinde bir mesaj verdi. Sosyal medya hesabından video paylaşan Süer, "Sizler yayınlara çıkarak insanları tahrik ediyorsunuz. Tatsız olaylar yaşamak istemeyen kişiler olarak lütfen bu yaptığınız yayınlarda da biraz daha haddinizi bilmenizi önemle tavsiye ediyorum. Kongrede görüşürüz" diye konuştu.