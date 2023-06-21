Kılıçdaroğlu doymuyor: Gerekirse 16’lı masa kuracağım

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "Grup toplantısında aday olmayacağınızı açıklayın" dediği iddia edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün kürsüye çıkarak merakla beklenen konuşmasını yaptı. Ne İmamoğlu'nun değişim çağrılarına ne de kurultay sürecine değinen Kılıçdaroğlu, "Değil 6'lı masa, gerekirse 16'lı masa kuracağım" diyerek bir kez daha "Gitmiyorum" mesajı verdi.

GEÇEN haftaki grup toplantısında bir kişinin, "Neden kaybettin?" diye bağırmasından da dili yanan Kılıçdaroğlu'nun bu haftaki konuşmasına, "Slogan atmadan dinlerseniz mutlu olurum" uyarısıyla başlaması dikkat çekti.