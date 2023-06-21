Körfez meselesinde sözünü tutmadın

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Körfezi temizliği hakkında sosyal medyadan videolu mesaj paylaşarak "Dev yatırımlarımızla körfezimiz artık çok daha güçlü nefes alıyor, koku sorunu bitiyor" açıklamasında bulunmuştu. AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Soyer'in bu paylaşımını alıntılayıp, "İzmir'in tüm atığını döktüğünüz ve hala kirletmeye devam ettiğiniz Körfezimize şimdilerde mi sözde temizlik yapmaya başladınız? Dahiyane dere kireçleme fikriniz sonuç vermedi mi? Verdiğin sözü tutamadın. Temiz Körfez diyerek oy istedin, daha kirli bir körfez bıraktın" sözleriyle tepki gösterdi.