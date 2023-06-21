Pehlivan TBB katip üyeliğine seçildi

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, belediyelerin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla kurulan ve kamu yararına çalışan dernek statüsünde bulunan Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) katip asil üyeliğine seçildi. Pehlivan, "Tarlada izi olmayanın hasatta sözü olmaz. Menemen Belediyesi olarak çalışmalarımızın Türkiye genelinde takdir edildiğini, dikkat çektiğini görüyoruz. Aldığımız sorumluluğun farkındayız. Başkanımız Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın yönetimiyle bize duyulan güvene layık olmak için tüm gücümüzle ve çok çalışacağız" dedi.