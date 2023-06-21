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Haberler Politika Pehlivan TBB katip üyeliğine seçildi

Pehlivan TBB katip üyeliğine seçildi

21.6.2023

Gazete

Pehlivan TBB katip üyeliğine seçildi
Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, belediyelerin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla kurulan ve kamu yararına çalışan dernek statüsünde bulunan Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) katip asil üyeliğine seçildi. Pehlivan, "Tarlada izi olmayanın hasatta sözü olmaz. Menemen Belediyesi olarak çalışmalarımızın Türkiye genelinde takdir edildiğini, dikkat çektiğini görüyoruz. Aldığımız sorumluluğun farkındayız. Başkanımız Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın yönetimiyle bize duyulan güvene layık olmak için tüm gücümüzle ve çok çalışacağız" dedi.
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