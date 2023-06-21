Türkiye-İran-Rusya ve Suriye Astana’da buluştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye rejimi ile temas kurulması yönündeki mesajlarının ardından başlayan süreç kapsamında Türkiye, Suriye, Rusya, İran dışişleri bakan yardımcıları Kazakistan'ın başkenti Astana'da bir araya geldi.

SIĞINMACILARIN DÖNÜŞÜ

Türkiye 20-21 Haziran'daki toplantılara Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar başkanlığındaki kurumlar arası bir heyetle iştirak etti. Masada, terörle mücadelede işbirliği, sığınmacıların güvenli, gönüllü ve onurlu geri dönüşlerinin işbirliği içinde sağlanması, siyasi sürecin ilerletilmesi ve Suriye'nin toprak bütünlüğü konuları yer aldı.

Toplantıda Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleştirilmesi alanında atılabilecek somut adımlar, Suriye topraklarında her şekliyle terör örgütleri ve tüm aşırılıkçı gruplarla mücadele, Suriyeli mültecilerin topraklarına dönmelerine yönelik çabaların yoğunlaştırılması noktasında müzakerelerin yapılması da öngörülüyor.