‘Birlikte çalışmaya mecburuz’

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İngiltere'de düzenlenen "2023 Ukrayna İyileştirme Konferansı" kapsamında ikili görüşme yaptı. Fidan ve Blinken, görüşme öncesi Türk ve Amerikan basınına konuştu. Dışişleri Bakanı Fidan, Ukrayna'ya verilen desteği göstermek amacıyla Londra'da bulunduklarını belirtti. Blinken ile yapacakları görüşmede ikili meseleleri de alacaklarını bildiren Fidan, "Bildiğiniz üzere, her konuda aynı fikirde olmayabiliriz ancak NATO ve diğer platformlardaki uzun süreli müttefikliğimiz bizi birlikte çalışmaya devam etmeye zorluyor" dedi.

'ÜLKELERİMİZ ARASINDAKİ İLİŞKİ DERİN VE ZENGİN'

Blinken de Türkiye'nin yeni Dışişleri Bakanı Fidan'la çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ülkesi ve Türkiye'nin en temel konularda birlikte yaptığı çok şeyin olduğunun altını çizen Blinken, "Elbette yaklaşan NATO zirvesi, İsveç'in katılım süreci, savunma işbirliğimiz, enerji ve ekonomik işbirliği dahil bir dizi konuda ilerleme kaydedilmesi hakkında konuşacağız ancak ülkelerimiz arasındaki ilişki derin ve zengin. Burada, Londra'da sizinle biraz zaman geçirme fırsatı bulduğum için çok teşekkür ederim" dedi.