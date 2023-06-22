‘Terör örgütlerinin artan varlığı kabul edilemez’

Astana formatındaki Suriye konulu yüksek düzeyli toplantıların yirmincisi Astana'da iki gün sürdü ve dün sona erdi. Türkiye toplantıda Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar başkanlığındaki bir heyetle temsil edildi. Toplantı vesilesiyle, Astana Süreci'nin gözlemci üyeleri ve BM kuruluşları ile ikili görüşmeler de yapıldı. Toplantıda sahadaki durum ve terörizmle mücadele, bölgesel gelişmeler, siyasi süreç, geri dönüşler ile insani yardım konuları ele alındı.

Toplantıda Suriyelilerin ülkelerine güvenli, gönüllü ve onurlu geri dönüşlerinin sağlanması için Suriye içinde gerekli koşulların oluşturulmasının ve bu dönüşlerin kolaylaştırılmasının gerekliliği kaydedildi. Suriye'nin kuzeyine ve İdlib'e ilişkin tüm düzenlemelerin fiilen uygulanmasının önemine dikkat çekildi.

Toplantı sonunda yayımlanan ortak bildiride, "Taraflar, Suriye'de faaliyet gösteren terör örgütlerinin farklı isimler ve uzantılar altında artan varlığı ve saldırılarını kınamış, terörle mücadele bahanesiyle hayata geçirilmeye çalışılan gayrı meşru, sözde 'öz yönetim' teşebbüslerinin kabul edilemez olduğunu kaydetmiştir" ifadelerine yer verildi.