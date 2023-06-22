Tunç Soyer de Bay Kemal’e bayrak açtı!

CHP ile koalisyon ortaklarının cumhurbaşkanı adayı olan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik 'değişim' çağrılarına bir yenisi daha eklendi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yedi sayfalık bir bildiri yayımlayarak "CHP'nin eksikleri ve kusurları olduğundan, bir değişime ihtiyaç duyulduğundan şüphemiz yok" dedi. J

APON ATASÖZÜ ÖRNEĞİ

Soyer, 'Zafer değil, yenilgi öğretir' şeklindeki Japon atasözü ile Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa göndermesinde bulundu. 'Yeni siyaset belgesi İzmir duruşu' başlıklı yedi sayfalık bir bildiri yayımlayan Soyer, partisinin sol söylemlerden uzaklaştığını belirterek 'sosyal demokrat değerlere sahip çıkma' çağrısında bulundu. Tunç Soyer, "CHP'de değişim ve yenilik" başlık bölümde parti içindeki eksileri sıralayarak "Bir Japon Atasözünde söylendiği gibi; 'Zafer değil yenilgi öğretir'. CHP'nin eksikleri ve kusurları olduğundan, bir değişime ihtiyaç duyulduğundan şüphemiz yok. Dünyanın ve ülkenin yaşadığı değişime ayak uydurabilecek dinamizmi ve esnekliği partiye kazandıracak yeni bir örgütlenme anlayışına ihtiyacımız var" dedi. Soyer, "Elbette, CHP'de gereken köklü değişim hakkındaki düşünce ve görüşlerimizi partinin yetkili kurullarında müzakere edeceğiz ancak şimdilik şu kadarını belirtelim ki, öncelikle yeni bir üye yapılanmasına ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

CHP'DEN 'KRİZ' AÇIKLAMASI

24 il başkanı istifa etti iddiası ortalığı karıştırdı!

BAŞKAN Erdoğan'a karşı 12. yenilgisini alan Kemal Kılıçdaroğlu'na isyan bayrağını açanların sayısı her geçen gün artıyor. CHP Genel Merkezi'nde 81 il başkanı ile toplantı gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu beklenmedik bir tabloyla karşılaştı. 24 il başkanının toplantıda istifa ettiği iddia edilirken, CHP'den açıklama geldi. Kılıçdaroğlu ile 81 il başkanının dün parti genel merkezinde başlayan toplantı sırasında 24 il başkanının istifa ettiği iddia edildi. İddiaya göre; kritik toplantının öncelikli gündemi, seçim sonrası başlayan değişim tartışmaları oldu. Toplantıda seçim sonuçları, seçim döneminde yapılan aksaklıklar ve partiye yönelik eleştiriler ele alındı.

İMZA ATMAK İSTEMEDİLER

CHP'Lİ yetkililer iddiayı doğrulamazken, yeni bir bilgiye ulaşıldı. Buna göre, toplantı esnasında Genel Merkez tarafından, il başkanlarının imzalarıyla yayımlanacak 'Genel Merkez yola devam ediyor, Genel Başkanımıza güvenimiz tam' konulu bir metin duyurulması istendi. Bazı il başkanları ise bu metne imza atmak istemedi. Bu nedenle de ortalık karıştı.