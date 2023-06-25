Eski CHP’li İlhan Cihaner partideki kaosa dikkat çekti

Yerel seçimlerin gölgesinde CHP büyük kurultaya hazırlanırken, partinin tabandan yükselen itirazları giderek yoğunlaşıyor. Eski CHP Milletvekili İlhan Cihaner, verdiği demeçte CHP'deki kaotik ortamın fotoğrafını çekip, partide değişimin göstermelik olduğuna işaret etti.

Seçimlerde CHP'nin ağır yenilgi aldığını söyleyen Cihaner, "Hezimet boyutunda yenilgi. Parlamentoda salt çoğunluğun üzerine ulaşma hedefi elde edilemedi. Cumhurbaşkanlığı seçimi de kaybedildi. Geçen yerel seçimleri CHP'ye kazandıran dinamiklerin çözüldüğü görülüyor" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun koltuğu bırakmayacağını söyleyen Cihaner, "Eğer bu süreç içerisindeki yenilginin nedenlerine dair özeleştiri yapmıyorsanız, 'Altılı değil 16'lı masa kuracağım' diyorsanız, aynı siyaseti yapacağım diyorsunuzdur" sözleriyle eleştirdi.