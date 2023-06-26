AK Parti bayram boyu seçmenle buluşacak

Siyasi partiler bayramın ikinci günü olan 29 Haziran'da siyasete bir günlük ara verecek. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur başkanlığındaki heyet, Kurban Bayramı'nın ikinci günü genel merkezde 8 siyasi parti heyetinin bayramlaşma ziyaretini kabul edecek. Bunun yanında 9 günlük bayram tatilini fırsata çevirecek olan AK Parti teşkilatları seçmenle yüz yüze buluşmasını artırdı. Bayram ziyaretleri kapsamında depremzedeler, şehit-gazi yakınları, STK temsilcileri, mahalle muhtarları ile kanaat önderleri ile bayramlaşma törenleri düzenlenecek. Gönlüne ve evine girilmedik vatandaş kalmayana dek ev ziyaretleri artırılacak.