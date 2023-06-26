Akşener’in İzmirli Prensi

İYİ Parti lideri Meral Akşener, önceki gün partisinin 3. Olağan Kurultayı'nda yeniden Genel Başkanlığa seçilirken partinin 50 kişilik Genel İdare Kurulu da (GİK) şekillendi. Akşener, GİK'e İzmirli işadamı Cem Özdemir, İzmir'den milletvekili seçilen Prof. Dr. Ümit Özlale ve daha önce İzmir Milletvekilliği yapan Oktay Vural'ı aldı. Akşener'in daha önce teknoloji danışmanı yaptığı İzmirli tanınmış işadamı Cem Özdemir'i GİK'e alması dikkat çekti.

10 MİLYONLUK HEDİYE

Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki CFM Soğutma isimli şirketini önceki yıl sattığı yabancılardan 23.1 milyon euro aldığı belirtilen Özdemir, şu an kentin iş dünyasında İzmir'de nakdi en bol işadamlarından biri olarak değerlendiriliyor. Özdemir'in Akşener'in makam aracı olarak kullandığı 10 milyon liralık Audi A8 Long marka otomobili satın alarak partiye verdiği de öne sürülüyor. Özdemir de Akşener gibi aynı marka ve model araç kullanıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in önümüzdeki günlerde partisinin başkanlık divanını yani yeni genel başkan yardımcılarını belirleyecek.

SOYER DE KURULUNA ALMIŞTI

Akşener'in Özdemir'i genel başkan yardımcısı yapıp yapmayacağı da merak konusu oldu. Bu arada Akşener'in Ümit Özlale ve Oktay Vural'ı da bu göreve getirebileceği kulislerde konuşuluyor. Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de geçtiğimiz aylarda hiç bir sivil toplum kuruluşunda başkan veya yönetici olmamasına rağmen Özdemir'i İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu'na Akşener'in 10 milyon TL'lik makam aracını Özdemir'in hediye ettiği belirtiliyor. almıştı.

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