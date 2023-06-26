“Bakanlık, Büyükşehir’e 2 yönlü soruşturma açtı”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kooperatif modeliyle gerçekleştirdiği Dönüşüm Projesi'ne yönelik soruşturma başlatma kararı almıştı. Örnekköy 3. etap kentsel dönüşüm projesinin demir ve beton eksikliği iddiasıyla 300 metrekarelik bölümünün mühürlenmesinin ardından yaşanan gelişmeleri değerlendiren Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, Bakanlığın 2 yönlü soruşturma başlattığını açıkladı.

'ARSA MALİKİ OLMALI'

Soruşturmanın ilk ayağının yapılan inşaatların teknik yeterliliğinin olup olmadığıyla ilgi olduğunu belirten Hızal, "Son mühürleme hadisesinde bu konuda çok ciddi soru işaretleri var. İkincisi ise; yine bizim çokça dile getirdiğimiz ama Tunç Soyer'in görmezden geldiği İZBETON'un hukuki, yasal olmayan bir yöntemle ihale dışı kooperatiflere işi devretmesi. Hukuken bir yapı kooperatifinin inşaat yapabilmesi için arsa maliki olması lazım. Şu anda Örnekköy, Gaziemir, Karabağlar Uzundere'de kentsel dönüşüm çalışmaları yapan ve genelde de CHP'li yöneticilerin kurmuş olduğu kooperatiflerin buralarda inşaat faaliyetleri yürütmesi uygun değil. Çünkü söz konusu dönüşüm alanlarındaki arsaların maliki değiller" dedi.

'VATANDAŞ MAĞDUR'

Kentsel dönüşümü bekleyen ve arsalarını anlaşma doğrultusunda İBB'ye devreden bölgede yaşayan vatandaşların mağdur olduğunu vurgulayan Hızal, "Çünkü dönüşüm çok gecikti, insanlar hem mevcut konutlarından oldu hem de yeni konutlarına yerleşemedi. İkincisi İBB ismi kullanılarak oluşturulan kooperatiflere belediyeye güvenerek üye olan vatandaşlar var. O vatandaşlar yaşanacak olan ve yaşanan bu aksaklıklardan dolayı elbette mağdur olacak. Bu mağduriyetlerin yaşanmasına sebep olan İzmir'de 3 kişi var. Birincisi Tunç Soyer, ikincisi İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, üçüncüsü de bu kooperatiflerin kurulmasını sağlayan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu. Mağdur olan vatandaşlar bu üçlüden hesap sorsunlar" diye konuştu.