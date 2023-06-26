Fransa’da PKK’ya katılan terörist Habur’da teslim oldu

Fransa'da terör örgütü PKK'ya katılan terörist, Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan Habur'da teslim oldu. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 4 PKK'lı teröristin Habur ve Silopi'deki hudut karakollarına teslim olduğunu açıklamıştı. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, teröristlerden birinin Fransa'da yaşarken geçen sene terör örgütüne katıldığı ve Irak'ın kuzeyindeki terör kamplarına gönderildiği tespit edildi. "Munzur B." kod adlı söz konusu terörist ilk ifadesinde Irak'ın kuzeyine gelmeden önce bir süre Yunanistan'da bir kampta kaldığını ve kendisine ilk bilgilerin orada verildiğini söyledi.