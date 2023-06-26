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Haberler Politika Hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı

Hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı

Hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı
Gaziantep'te FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçundan hakkında hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik 23 Haziran tarihinde operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G.T. isimli şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli, yapılan yasal işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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