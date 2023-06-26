Her şube için iki ek kontenjan açılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, LGS'ye giren depremzede öğrencilere ek kontenjan müjdesi verdi. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin 81 ilindeki sınavlı okullarda her şube için 2 ek kontenjan açılacağını duyurdu. Erdoğan, "Yavrularımızın mağduriyetlerini giderici yeni bir düzenlemeyi hayata geçirme kararı aldık. Türkiye'nin her tarafındaki sınavlı okullarda her şube için 2 ek kontenjan açacağız" dedi. Erdoğan, düzenleme ile ilgili detayların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak kılavuzda yer alacağını belirtti.

SÜREÇ 3 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR

23 Haziran'da açıklanan LGS sonuçlarının tüm öğrenciler için hayırlara vesile olmasını dilediğini ifade eden Başkan Erdoğan, ek kontenjan müjdesini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Depremzede öğrenciler için hazırlanan düzenleme ile ilgili, "3 Temmuz Pazartesi günü başlayacak tercih sürecinde, 6 Şubat depremlerinden etkilenen yavrularımızın mağduriyetlerini giderici yeni bir düzenlemeyi hayata geçirme kararı aldık. Diğer öğrencilerimizi etkilemeyecek, onlar için bir mağduriyet oluşturmayacak şekilde yaptığımız düzenlemeyle, 5 Şubat 2023 tarihinde, yalnızca Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep ilinin Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki okulların 8. sınıflarında kayıtlı olan öğrencilerimiz için bu tercih döneminde, Türkiye'nin her tarafındaki sınavlı okullarda her şube için 2 ek kontenjan açacağız" ifadelerini kullandı.

DETAYLAR BUGÜN PAYLAŞILACAK

Düzenlemenin detaylarının bugün yayımlanacağını aktaran Başkan Erdoğan şunları kaydetti: "Düzenleme ile ilgili detaylar Millî Eğitim Bakanlığımız tarafından 26 Haziran Pazartesi günü yayımlanacak kılavuzda yer alacaktır. Başta depremden etkilenen yavrularımız olmak üzere tüm öğrencilerimize hayırlı bir tercih süreci, keyifli bir tatil ve başarılı bir lise hayatı diliyorum."

KEYİFLİ BİR TATİL VE BAŞARI TEMENNİSİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Başta depremden etkilenen yavrularımız olmak üzere tüm öğrencilerimize hayırlı bir tercih süreci, keyifli bir tatil ve başarılı bir lise hayatı diliyorum" diye konuştu.