“Soyer’in yaptığı ile söylediği tutmuyor”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "CHP'nin İzmirli seçmeni çantada keklik gördüğü" şeklindeki eleştirilerle ilgili söylediği "İzmirli keklik de değil, çantada da değil. İzmirliye çok büyük haksızlık. Hiç öyle (ne olursa olsun CHP'ye oy verecekler) bir durum yok" sözlerine AK Parti'den sert tepki geldi.

"İZMİR'DE YAŞAYANLAR ŞAHİT"

Soyer'in bu söylemiyle yaptıklarının birbirini tutmadığını belirten AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, "Soyer, hesapta İzmir'i çantada keklik görmüyoruz diyor ama kendisi 4.5 yıla yakın zamandır hiçbir icraatta bulunmayarak İzmirli'ye bal gibi 'çantada keklik' muamelesi yapıyor" dedi. Soyer'in aynı açıklamasında İzmir'de artık kötü koku probleminin yaşanmadığını da söylediğini ancak bunun da gerçeği yansıtmadığını belirten Bursalı, "Buna bugün İzmir'de yaşayan herkes şahit. İzmir maalesef yine kötü kokuyor" vurgusu yaptı.

KOKU DAHA DA KÖTÜLEŞTİ

Özellikle Meles Deltası bölgesinde hissedilen kokunun geçtiğimiz yıllardakinden daha da vahim hale geldiğini dile getiren Bursalı, "Soyer İzmirli'yi çantada keklik görmüyorsa neden şu kentin koku sorununu çözmüyor? Bu kentin yollarını neden doğru düzgün asfaltlamıyor? Neden kentsel dönüşümü halletmiyor? Yıllardır yapabildikleri yeni konut sayısı 1000 adet bile değil. Onun yerine belediyenin ne kadar dairesi, konutu varsa satıp savıyor. Ne idüğü belirsiz bir kooperatif modeli üzerinden yaptığı kentsel dönüşüm çalışması ise, eksik demir ve hatalı beton kullanımı nedeniyle adeta elinde patladı" ifadelerini kullandı. Soyer'in Büyükşehir'i Seferihisar Belediyesi'ni yaptığı gibi mali açıdan bir açmaza sürüklediğini belirten Bursalı, "Bugün para olmadığı için Çiğli Tramvay projesi durmuş durumda. Belediye işçilerine ikramiyelerini yatıramıyor. İşçiler bayram öncesi iş bırakma eylemi yapmak zorunda kaldı. Bu arada işçilerin dışında 7 binden fazla memurun geriye dönük 13-15 bin lira alacakları da yatırılamıyor. Soyer belediyenin kasasını har vurup harman savuruyor. Çalışanların alacaklarını ödemek yerine şarkıcı Tarkan'a, Gülşen'e milyon liralar ödediği konserler verdirtiyor. İzmirlinin artık dayanacak sabrı kalmadı. Durum böyleyken çıkıp bir de 'İzmir'i çantada keklik görmüyoruz' gibi sözlerle İzmirlilerin sinir uçlarıyla oynuyor. Yerel seçimlere 8 ay kaldı. İzmirli o gün size ne olduğunu çok güzel gösterecek ve dersini verecek. Hesabını soracak. Bundan kaçışınız yok" diye konuştu.