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Haberler Politika Başkan Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ile görüştü

Başkan Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ile görüştü

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı El Burhan ile görüştü. Görüşmede, idrak edilecek Kurban Bayramı kutlanarak Bayramın tüm Sudan halkı ve İslam Âlemi için hayırlara vesile olması temennisi iletildi.

Başkan Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdogan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah Abdülrahman El Burhan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, idrak edilecek Kurban Bayramı kutlanarak Bayramın tüm Sudan halkı ve İslam Âlemi için hayırlara vesile olması temennisi iletildi.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı.

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah Abdülrahman El Burhan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, idrak edilecek Kurban Bayramı kutlanarak Bayramın tüm Sudan halkı ve İslam Âlemi için hayırlara vesile olması temennisi iletildi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sudan'da yaşananların maalesef bir Bayramı daha buruk karşılamamıza neden olduğunu belirterek gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade etti. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Türk Büyükelçiliğinin yaşananlara rağmen Sudan'dan ayrılmadığını ve bu sayede faaliyetlerin kesintisiz bir şekilde Port Sudan'dan yürütüldüğünü belirtti."

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