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Haberler Politika AK Partili Bilal Saygılı: Bayramda sahadayız

AK Partili Bilal Saygılı: Bayramda sahadayız

AK Partili Bilal Saygılı: Bayramda sahadayız
AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Saygılı; "Bayram, ülkemizin ve milletimizin daha müreffeh günlerinin de müjdecisi olsun" dilekleriyle başladığı mesajında, tüm İslam âleminin Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Bayram tatili süresince alanda olmaya devam edeceklerini belirten AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, evini yurdunu kaybederek İzmir'e gelen depremzedeler başta olmak üzere, şehit aileleri ve tüm vatandaşlarla bir araya geleceklerini söyledi. Saygılı; "Partimiz, bayram ve tatil boyunca tüm kadrolarıyla evlerde, ziyaretlerde olmaya devam edecek. İzmir'de de bayram vesilesiyle kucaklaşmaların en güzeli, en anlamlısını depremzede ailelerimizle, şehit ve gazi yakınlarıyla yaşayacağız. Hemşerilerimizin bayram sofralarına, mahallelerde, teşkilatlarımızda bayramlaşma törenlerine katılacağız" diye konuştu.
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