‘Herkes durum ve duruş muhasebesi yapmalı’

MHP lideri Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı, tüm vatandaşların bayramını kutlayarak bayramların milli ve manevi dayanışmanın, birlik ve dirlik halinde yaşamanın kutlu dönemleri olduğunu belirtti. Artık herkesin durum ve duruş muhasebesi yapmasının büyük bir ihtiyaç olduğunu dile getiren Bahçeli, bunun yanı sıra Türk dünyası ve Türkiye Yüzyılı'nda, insan-insan, insan-millet ve millet-devlet ilişkileri üzerinde dürüstçe kafa yorulması gerektiğini belirtti. Karanlıktan şikayet edip ışıkları söndürme çabasıyla vakit ve vakar iflası içine gömülenlerin öncelikle insana ve millete bakış açılarını, dünyaya ve beşeriyete yaklaşım adımlarını gözden geçirmelerinde yarar bulunduğunu belirten Devlet Bahçeli, şöyle devam etti: "Milli ve dini bayramlar, barışın, paylaşmanın, hatırlamanın, her anlamda birliğin, dirliğin, kardeşliğin, tasada ve sevinçte yekpare olmanın bahtiyarlığıdır. Çok şükür mübarek Kurban Bayramı'na ulaşmanın, kurban ibadetinin insani, vicdani ve İslami mükafatlarına layık olabilmenin yeni bir fırsat dönemine kavuşmanın huzuru içindeyiz." Kurban Bayramı'nın dayanışma ve yardımlaşmanın simgesi olduğunu belirten Bahçeli, bayram tatili dolayısıyla yola çıkan vatandaşların kazadan ve beladan uzak bir tatil geçirmelerini, sevdiklerine saadet içinde kavuşmalarını diledi.