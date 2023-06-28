Kabinemiz ve ortaklarımızla omuz omuza çalışacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı video mesajda, vatandaşların bayramını canı gönülden tebrik ettiğini söyledi. Başkan Erdoğan, "Rabb'imize bizleri bir Kurban Bayramı'na daha sağlıkla huzurla ve afiyetle ulaştırdığı için sonsuz hamdediyoruz. Kurban Bayramı'nın Türk milleti, İslam alemi ve tüm insanlara hayırlar getirmesini diliyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin geride bırakılmasıyla birlikte artık ülke sorunlarına daha fazla yoğunlaşma imkanına kavuştuklarına işaret ederek, bundan sonra tüm enerjilerini ve vakitlerini Türkiye'yi ve milletin taleplerini karşılamaya hasredeceklerini belirtti.

KAZANAN TÜRKİYE'DİR

"Buradan bir kez daha verdikleri güçlü destekle iki bayram arasında bizlere iki demokrasi bayramı yaşatan aziz milletimin tüm fertlerine, yurt dışındaki gurbetçi kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan, şöyle devam etti: "Türkiye, en kritik seçimlerinden birini, demokrasi şöleni içerisinde yüzde 90'a varan rekor katılım oranıyla bütün dünyada gıptayla izlenen bir atmosferde hamdolsun başarıyla gerçekleştirmiştir. Seçimlerin kazananı tartışmasız bir şekilde 85 milyon vatandaşıyla tüm Türkiye'dir."

YEPYENİ BİR ŞAHLANIŞ

Ülkemizin hizmetlerle. eserlerle yatırımlarla ve reformlarla dolu dolu geçireceği altın değerinde bir 5 sene daha kazandığını da anlatan Başkan, "Biz de milletimizin güvenine layık olabilmek adına Kabinemiz ve ittifak ortaklarımızla birlikte omuz omuza çalışacağız. 29 Mayıs sabahı itibarıyla inşasına başladığımız Türkiye Yüzyılı'mızı bir hayal olmaktan çıkarıp Allah'ın izniyle gerçeğe dönüştüreceğiz. Amacımız milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesinde Cumhuriyetimizin yeni yüzyılını her açıdan yeni bir dönemin, yepyeni bir şahlanışın, yeni bir toplumsal mutabakatın miladı haline dönüştürmektir" dedi.

'650 BİN DEPREM KONUTUNU TAMAMLAMAKTA KARARLIYIZ'

Bayramların kardeşliğin hatırlandığı mübarek günler olduğunu vurgulayan Erdoğan şunları kaydetti: "6 Şubat depremleri sebebiyle yüreklerimizin yandığı bu aylarda Kurban Bayramı'nın kardeşlik iklimini daha da güçlendireceğine inanıyorum. Bu vesileyle bir kez daha 50 bini aşkın canımızı rahmetle yad ediyor, ailelerine sabrı cemil niyaz ediyorum. Deprem bölgesindeki kardeşlerimizin hem acılarını paylaştık hem de sahada yürütülen çalışmaları bizzat takip ettik. Deprem konutlarının ilk bölümünün teslimatına inşallah ekim-kasım ayları itibarıyla başlıyoruz. Söz verdiğimiz şekilde 319 bini ilk bir sene içinde olmak üzere toplam 650 bin konutu tamamlamakta kararlıyız."