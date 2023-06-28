Reuters’ın siciline kara bir leke daha

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Reuters'in yayımladığı skandal haberine çok sert tepki gösterdi. Çelik, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve ailesine yönelik kirli saldırıların bir yenisine Reuters'ın imza attığını belirtti.

MESNETSİZ İDDİALAR

Çelik, "Reuters, temel basın-yayın ilkelerine riayet etmeksizin yayınladığı bu kirli metin ile gazetecilik örtüsü altında siyasi amaçlı bir kara propaganda üretmiştir. Yayınlanan sözde haber, Reuters'in siciline kara bir leke olarak kazınmıştır" diye konuştu. Ömer Çelik'in açıklamaları şu şekilde: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve ailesine dönük kirli saldırıların bir yenisine Reuters Haber Ajansı imza atmış. Masa başında hazırlanmış ve siyasi bir amaca dönük mesnetsiz iddialar ile dolu bu sözde haberi nedeniyle Reuters Haber Ajansı'nı ve sorumsuz yönetimini şiddetle kınıyoruz. Medya ve algı operasyonlarıyla sözde habercilik yapmaya kalkışan odaklara gereken ders defalarca verilmiştir. Kara propoganda odakları bundan sonra da aynı sonuçla karşılaşmaya devam edeceklerdir."