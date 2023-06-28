Siyasi partiler ikinci gün bayramlaşacak

Siyasi partilerin Kurban Bayramı bayramlaşma mesaileri bayramın ikinci günü yapılacak. AK Parti 8, MHP 5, CHP 17, İyi Parti ise 11 siyasi parti ile bayramlaşacak.

CHP İLE BAŞLAYACAK

AK Parti'nin kabul heyetine Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, ziyaret heyetlerine ise Ankara Milletvekilleri Murat Alparslan ile Kurtcan Çelebi başkanlık edecek. Bayramlaşma programın, ilk olarak saat 09.30'da CHP'yi ziyaret ve kabulle başlanacak. AK Parti, HDP ile bayramlaşmayacak. Parti içi bayramlaşma ise saat 14:00'te, genel merkezde gerçekleştirilecek.