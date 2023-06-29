  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Politika ABD Başkanı Biden’dan Kurban Bayramı mesajı

ABD Başkanı Biden’dan Kurban Bayramı mesajı

ABD Başkanı Biden’dan Kurban Bayramı mesajı
ABD Başkanı Joe Biden, Müslümanların Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Biden, hem ABD'de hem de dünyanın farklı yerlerinde yaşayan Müslümanlar için uzun bir bayram mesajı yayımladı. Kurban Bayramı'nı kutlayan herkese eşi Jill Biden ile birlikte iyi dileklerini ileten Biden, bu bayramda Hz. İbrahim ve ailesinin Allah'a sadakatinin anıldığını, özveri ve hayırseverliğin öneminin hatırlandığını kaydetti. Biden, ABD'nin kültürel dokusunu zenginleştiren ve topluma katkı sağlayan milyonlarca Müslümana ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını ifade etti.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA