ABD Başkanı Biden’dan Kurban Bayramı mesajı

ABD Başkanı Joe Biden, Müslümanların Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Biden, hem ABD'de hem de dünyanın farklı yerlerinde yaşayan Müslümanlar için uzun bir bayram mesajı yayımladı. Kurban Bayramı'nı kutlayan herkese eşi Jill Biden ile birlikte iyi dileklerini ileten Biden, bu bayramda Hz. İbrahim ve ailesinin Allah'a sadakatinin anıldığını, özveri ve hayırseverliğin öneminin hatırlandığını kaydetti. Biden, ABD'nin kültürel dokusunu zenginleştiren ve topluma katkı sağlayan milyonlarca Müslümana ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını ifade etti.