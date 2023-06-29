AK Belediyecilik Aydınlılarla bulusacak

AK Parti Aydın İl Başkanlığı'nın Kurban Bayramı bayramlaşma törenini Efeler Öğretmenevi'nde gerçekleşti. AK Partililerin yoğun ilgi gösterdiği bayramlaşmaya, AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş, Ömer Özmen, AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, belediye başkanları, ilçe başkanları ve partililer katıldı.

ESER VE HİZMETE DEVAM

AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten, bayramlaşmada yaptığı konuşmada partililerin bayramını kutladı. Yapılacak olan yerel seçimlerde Aydın Büyükşehir Belediyesi'ni AK belediyelik hizmetleriyle tanışacağını belirten milletvekili Mustafa Savaş, "Önemli bir seçimden zaferle çıktık. Halkımız her zaman olduğu gibi eser ve hizmet anlayışına sahip çıktı. Peki muhalefet ne yaptı? Ayakları yere basan hiçbir şey sunamadı. Bu seçim sürecinde kalp işareti yaparak cumhurbaşkanı olunmayacağını gördük. Vatandaşımızın gönlüne gireceksiniz. Önümüzdeki dönemde de çok çalışmamız lazım. Ben inanıyorum ki büyükşehri AK belediyecilikle buluşturacağız. Hükümetle birlikte yol yürüyen bir belediye inşa edeceğiz" dedi.