AK Partili Dağ’dan Kılıçdaroğlu’na tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasına tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert sözlerle eleştirdi. Dağ sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bebek katili PKK elebaşı Abdullah Öcalan terör suçlusudur, binlerce şehidimizin kanı elinde olan bir katildir, teröristtir" şeklinde konuştu.

"HEPSİ AHVAL İÇİNDEDİR"

Merdan Yanardağ'ın da terör örgütü elebaşını öven bir şüpheli olduğunu vurgulayan Hamza Dağ, "Yanardağ'ın yaptığı ne basın ne de ifade özgürlüğüdür. Başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere, Yanardağ'ı savunmak için 'Terör örgütü liderini övmeyi ifade özgürlüğü kisvesinde normalleştirme' yarışına giren siyasetçiler, milletimizin hassasiyetlerini görmezden gelen saygısızca bir ahval içindedir. Seçim kazanamama gerekçesi arayanlar, sadece bu olaydaki tutumlarının bile toplum nezdindeki karşılığını görseler, arayışlarına devam etmelerine gerek kalmazdı" ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ TAŞKIN'A CEVAP

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ise, CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın'ın "Özgür basın susmayacak" açıklamalarına tepki gösterdi. Mahmut Atilla Kaya, Yüksel Taşkın'ın paylaşımını alıntılayıp, "3 ay önce gelip 'İzmir'de karşılığım olduğunu gördüm' diyen CHP İzmir milletvekili (!) Atatürk'e hakaret ettiğini biliyorduk. Şimdi, bebek katili Öcalan sevicisini savunmuş. Aynı kafada olduğu için terörist başına yapılan övgüye basın özgürlüğü diyor. Yazıklar olsun!" sözleriyle tepki gösterdi. PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Merdan Yanardağ, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla geçtiğimiz gün tutuklanmıştı.