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Haberler Politika Fransa’da çıkan olaylarda 31 kişi gözaltına alındı

Fransa’da çıkan olaylarda 31 kişi gözaltına alındı

Fransa’da çıkan olaylarda 31 kişi gözaltına alındı
Fransa'nın Nanterre kentinde polisin açtığı ateş sonucu 17 yaşındaki sürücünün yaşamını yitirmesiyle farklı kentlerde çıkan olaylarda 31 kişi gözaltına alındı, 24 polis yaralandı. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ise ulusal basına yaptığı açıklamada, Nanterre kentinde polisin Nael M. isimli 17 yaşındaki sürücüyü öldürmesine ilişkin olayın soruşturulduğunu söyledi. Darmanin, sürücüye ateş açan polisin davranışlarının kanuna uygun olmadığının tespiti halinde, bu memur hakkında yaptırım uygulanacağını kaydetti. Darmanin, yaklaşık 40 aracın, bir belediyenin ve çöp bidonlarının ateşe verildiğini vurguladı. Dün 1200 ve bugün de 2 bin güvenlik gücünün görevlendirildiğini belirten Darmanin, sükunet çağrısında bulundu.
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