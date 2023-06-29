İçişleri Bakanı Yerlikaya depremzedelerle buluştu

İçıileri Bakanı Ali Yerlikaya Kurban bayramının birinci gününü depremden en çok etkilenen bölgelerden biri olan Gaziantep'in İslahiye ilçesinde geçirdi. Bakan Yerlikaya önce şehitliği ziyaret ederek daha sonra konteyner kentteki depremzedelerle buluştu. Buradan İlçe Emniyet Müdürlüğünü ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Bakan Yerlikaya, LGS'de başarılı olan öğrencilerle buluştu. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Bakan Yerlikaya daha sonra Nurdağı AFAD Koordinasyon merkezinde depremzedelerle bayramlaştı. Bakan Yerlikaya, kalıcı konutlara en kısa sürede geçilmesi için yoğun çaba sarf edildiğini belirtti. Bakan Yerlikaya daha sonra helikopterle Kilis'e geçti.