“İzmir yüzyılını da inşa edeceğiz”

Kurban Bayramı nedeniyle Meclis'in renkli simaları ile yaptığımız röportajda bugünkü konuğumuz Şebnem Bursalı... Kadınların TBMM'de daha çok söz sahibi olmasının öncülüğünü yapan AK Parti, 28'nci dönemde de en çok kadın milletvekili sayısı ile dikkat çekti. 50 kadın milletvekilinden biri de 30 yıl boyunca gazeteci olarak çalışan, son olarak atv'nin Ankara Temsilciliği görevini yürüten Şebnem Bursalı oldu.

LAKABI YÜRÜYEN ENERJİ

14 Mayıs seçimlerinde İzmir'den milletvekili seçilen Bursalı, yıllarca son dakika haberlerini vatandaşlar ile paylaştı, önemli haberlere imza attı. Bursalı bu dönem Meclis'te İzmir'in sorunlarına çözüm üretecek, kadınlarla ilgili çalışmalarda ön planda olacak. Seçim döneminde dur durak bilmeden çalışan Şebnem Bursalı'ya "yürüyen enerji" lakabı takıldı. TBMM'ye gazeteci kimliğiyle girmenin verdiği alışkanlıklardan kurtulamadığını ve ilk günkü anısını paylaşan Bursalı, "30 yıldır Meclis'e gazeteci olarak gelip kuliste milletvekilleri ile sohbet ettikten sonra genel kurulun kapısına kadar onlarla sohbet ediyor, bizim o kapıdan girmemiz yasak olduğu için oradan hep geri dönüyorduk. Yemin töreni için genel kurula girecektim. Kapıya kadar geldim ayağım gitmedi bir an. Alışkanlık gereği durdum. Kavas 'buyurun sayın vekilim' dedi. Ben orada anladım milletvekili olduğumu. Artık içeri girebiliyorum dedim içimden. Besmele ve Ayetelkürsi ile giriş yaptım" dedi.

"MİLLETTEN KOPMAYACAĞIZ"

Türkiye Yüzyılı'nda alınacak önemli kararlarda vekil olarak imzasının olmasını istediğini aktaran Bursalı, "Gazeteciyken 24 saatinizi işinizle geçirirsiniz, milletvekiliyken de aynı. Meslekten çok bir hayat biçimidir hem gazetecilik hem siyaset. Gazeteciyken millet adına doğru sorular sormak görevinizdir. Milletvekiliyken de bu soruları hem sormak hem de millet adına en doğru cevabı bulmak ve elbette en önemlisi millet adına en doğrusunu yapmak göreviniz olmalı. Bizim gibi muhabir ruhu taşıyan arkadaşlarımızın da tarzı budur, milletten kopanı yoktur. Gazetecilik mesleğinin benim açımdan İzmir'e karşı görevimi yerine getirirken çok büyük avantaj olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

AŞKINAN KOŞAN LİDER

Türkiye'nin yüzüncü yılında milletin tarihi bir karara imza attığını vurgulayan Bursalı, "Bu millete adamış ve 'Aşkınan koşan yorulmaz' diyen bir liderimiz var. Bunca yıldır aynı şevk, aynı güç ve aynı aşkla yorulmayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşları olarak bizim de ona yetişebilmemiz, bu davaya katkımız olabilmesi için başka bir yol düşünülemez zaten" dedi. En önemli hedefinin İzmir'i hak ettiği, layık olduğu yere taşımak olduğunu belirten Bursalı, "İzmir, tarihsel, kültürel, ekonomik ve insan gücü ve kalitesi açısından Türkiye'nin en yüksek potansiyeline sahip bir kent. Kentin son çeyrek yüzyıldır yerel iktidarı maalesef bu potansiyeli bırakın değerlendirip yükseltmeyi, maalesef her geçen gün daha da geriye düşürmek için elinden geleni yapıyor. AK Parti olarak son 21 yılda Türkiye için yaptıklarımızı İzmir yerelinde de yapmak için sabırsızlanıyoruz ve inanıyorum ki 10 ay sonraki yerel seçimlerde İzmirli hemşerilerimiz bize bu fırsatı verecek, Türkiye Yüzyılında AK Parti olarak İzmir Yüzyılını da inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.