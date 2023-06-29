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Haberler Politika İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında 10 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında 10 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında 10 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan tarafına geçiş yapmaya çalışan 10 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında görevli mobil radarın, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmeni tespit etmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi yönlendirildi. Ekipler, lastik botta bulunan 10 düzensiz göçmeni kısa sürede karaya çıkardı. Titizlikle yürütülen çalışma sonrasında düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Göçmenlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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