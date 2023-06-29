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Haberler Politika Kurtulmuş: Afet risk kalkanı ile şehirlerimiz korunacak

Kurtulmuş: Afet risk kalkanı ile şehirlerimiz korunacak

Kurtulmuş: Afet risk kalkanı ile şehirlerimiz korunacak
Kurban Bayramı'nın birinci günü Adıyaman'a giden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ilk olarak Valiliği ziyaret etti. Burada Afet koordinasyon toplantısına geçen Kurtulmuş, toplantı öncesinde basın açıklaması yaptı. Türkiye'nin sadece deprem ülkesi olmadığın aynı zamanda afet ülkesi olduğunun altını çizen Kurtulmuş, "Biz bu amaçla, afetleri gelmeden evvel tedbirini almak, gelmeden evvel bununla ilgili çalışmalarımızı bitirmek mecburiyetindeyiz. Bununla ilgili olarak da 'Afetlere Dirençli Şehirler Programıyla' bir afet risk kalkanı oluşturulacak. Böylece şehirlerimizin hepsinin afetler gelmeden evvel bu kalkan vasıtasıyla alınacak tedbirlerle korunması, gelecek olan afetlerin tesirlerinin minimum seviyeye indirilmesi temin edilecek" dedi.
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