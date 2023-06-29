Lila bebek çifte bayram yaşattı

İzmir'in Aliağa ilçesinde yaşayan Zeliha Tütüncüoğlu (36) ve Melih Tütüncüoğlu (39) çiftinin 32'nci haftada dünyaya gelen ilk kızları Lila Tütüncüoğlu, toplam 47 gün kuvözde kaldıktan sonra ailesine kavuştu. Bebeklerini kucağına almanın mutluluğunu yaşayan genç çift, çifte bayram yaşadıklarını söyledi. Aliağa'da özel bir firmada çalışan Melih Tütüncüoğlu ve Zeliha Tütüncüoğlu, geçen yıl eylül ayında bebeklerinin dünyaya geleceğini öğrendi.

Çok istedikleri bebeklerine kavuşacağı için günleri saymaya başlayan Zeliha Tütüncüoğlu, 21 haftalıkken yapılan amniyosentezin ardından 26'ncı haftada hamileliği ile ilgili bir komplikasyon geliştiği bilgisini aldı.

GEBELİK KOLESTAZI

Karaciğer ve safra kesesi asit oranlarının yükselişi anlamına gelen hamilelik kolestazı yaşayan Tütüncüoğlu, 32'nci haftada bebeğini dünyaya getirdi. Doğduğunda 46 santimetre uzunluğunda, 1,5 kilogram ağırlığında olan Lila bebek, 47 gün süren tedavisinin ardından taburcu olup yeni bir hayata başladı. Bebeklerinin 2,5 aylık olduğunu ve 49 santimetre uzunluğa, 3 kilo 150 gram ağırlığa ulaştığını belirten Zeliha Tütüncüoğlu, "Bu süreçte korkularım oldu. Ama eşimle birlikte çok iyi destek aldım. Teslim olduk ve doktorlarımıza güvendik. Kızımız çok güçlü çıktı" dedi.