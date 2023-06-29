Ordumuzun mücadelesi bir kenara konulamaz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı namazını dün Muğla'nın Marmaris ilçesi Karacasöğüt Mahallesi'ndeki Okluk Millet Camii'nde kıldı. Namazı, Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı kıldırdı. Erdoğan, bayram namazı sonrası AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça, milletvekilleri, Cumhur İttifakı'na ait Muğla'daki 7 belediye başkanı ve partililer ile bayramlaşıp bir süre sohbet etti.

TELEFONDAN ASKERE SESLENDİ

Başkan Erdoğan, daha sonra Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in telefonundan Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'ndaki askerlere hitap etti. Bakan Güler ile kuvvet komutanları ve TSK'nın tüm mensuplarının Kurban Bayramı'nı tebrik eden Erdoğan, "Rabbim nice bayramlara bizleri huzur içinde kavuştursun. Gerek sınır ötesinde gerek içeride bugüne kadar ordumuzun vermiş olduğu mücadeleler hiçbir zaman bir kenara konulamaz" ifadelerini kullandı.

BAŞARILARLA DOLU MÜCADELE

Başkan Erdoğan konuşmasının devamında, "Bu arada tabii çok şehit ve gazimiz var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerin mekanları malum cennettir. Rabbim cennetinde bizleri buluştursun. Gerek Aktütün'de gerek Yüksekova'da, bütün bu üslerimizdeki mücadelemizin başarılarla dolu olmasını temenni ediyorum. Bayramınızı tebrik ediyor, en kısa sürede buluşmak üzere sizleri Allah'a emanet ediyorum" ifadelerini kullandı. Milli Savunma Bakanı Güler, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Yüksekova 3'ncü Piyade Tümen Komutanlığı'ndaki Mehmetçik ile bayramlaştı. Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı hudutta ve sınır ötesinde görev yapan birliklerin faaliyetlerine ilişkin video konferansla bilgi aldı, talimatlarını verdi. Bakan Güler, personelin Kurban Bayramı'nı kutladı. Bayram'ın ilk gününde yoğun bir telefon trafiği gerçekleştiren Başkan Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Almanya Başbakanı Scholz, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirzoyev ile görüştü Erdoğan, Scholz'la görüşmesinde, ikili münasebetlerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alındı ve bu alanlarda iş birliğinin artırılması gerekliliği vurgulandı. Rusya'da yaşanan son gelişmelerin ele alındığı görüşmede ayrıca İsveç'in NATO üyeliği konusu da gündeme geldi.

YOĞUN BAYRAM DİPLOMASİSİ

Erdoğan, İsveç'in terörle mücadele mevzuatındaki değişiklik başta olmak üzere doğru yönde adımlar atmakla birlikte İsveç'te PKK/PYD/YPG yanlılarının serbestçe terörü öven gösteriler düzenlemeye, terör örgütlerine insan devşirmeye ve finans kaynağı teminine devam ettiklerini ve bu durumun da Türkiye açısından kabul edilemez olduğunu belirtti.

GÜVEN ARTIRICI ADIM VURGUSU

Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüşmesinde ise Kurban Bayramı'nın başta bölge olmak üzere, tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisini iletti. İkili ilişkilerin de ele alındığı görüşmede, Erdoğan, Türkiye ile Ermenistan arasında tam normalleşme hedefiyle başlatılan süreçte bugüne kadar güven artırıcı adımlar atıldığını ve önümüzdeki dönemde de bu sürecin devam etmesi gerektiğini ifade etti. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'le görüşmede de liderler karşılıklı olarak bayramın Türk Dünyası ve İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca 9 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan cumhurbaşkanlığı seçiminde Şevket Mirziyoyev'e başarılar dileyerek Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 3'üncü Toplantısı'nı da bir an önce icra etmek istediklerini belirtti.