‘Türkiye huzur ve istikrar içinde yoluna devam ediyor’

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kurban Bayramı namazını Büyük Ankara Camii'nde kıldı. Bayram namazının ardından gazetecilere açıklamada bulunan Yılmaz, "Kurban Bayramı'nın sabahındayız. Cenabı Allah bayramı hepimiz için mübarek eylesin. Milletimizin, İslam aleminin bayramını tebrik ediyoruz. Bayram tek tek her bir vatandaşımız için, aileleri için, ülkemiz ve milletimiz için, İslam dünyası için ve bütün insanlık için hayırlar getirsin inşallah" dedi.

YARALAR SARILACAK

Yılmaz, "Depremzede vatandaşlarımızın, şehit yakınlarının ve gazilerimizin özellikle bayramını tebrik ediyorum. İnşallah en kısa sürede depremin de yaraları sarılacaktır. Bu depreme çeşitli sıkıntılarla giren insanlarımız da mutlaka var. Onlara da kolaylıklar diliyorum. Hastalarımıza şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı. Huzur ve istikrar içinde yoluna devam eden bir ülkede yaşadığımıza dikkat çeken Yılmaz, "Ancak dünyanın farklı coğrafyalarında sıkıntılar içinde olan, bayramı bizim kadar rahat, huzur içinde karşılama imkanına sahip olmayan Müslüman kardeşlerimiz de var. Onlara da en kısa sürede sıkıntılardan kurtulmayı Cenabı Allah'tan niyaz ediyoruz" şeklinde konuştu.