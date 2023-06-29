Türkiye’nin en yüksek üs bölgesinde vatan nöbeti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 450 rakımlı Düztepe Üs Bölgesi'nde görevli güvenlik güçleri, zorlu coğrafyada ülkenin huzur ve güvenliği için görev yapıyor. İkiyaka Dağları'na inşa edilen ve görünümüyle kartal yuvasını andıran üs bölgesi, 3 bin 450 rakımıyla Türkiye'nin en yüksek üs bölgesi olma özelliği taşıyor. Huzur ve güven ortamının devamı için zor şartlarda çalışan güvenlik güçleri, vatan savunmasını bayramda da omuz omuza sürdürüyor. Yüksekova 2. Jandarma Komando Tabur Komutanı Binbaşı İlker Karademir, daha önce teröristlerin ana üs ve geçiş güzergahı olarak kullandığı bölgenin terörden arındırılmasının ardından üs bölgesinin kurulduğunu belirtti. Karademir, "Jandarma komandolar ve güvenlik korucuları olarak, milletimizin duası, devletimizin sağladığı yerli ve milli teknolojik imkan ve silahlarla son terörist etkisiz hale gelinceye kadar görevimizin başındayız" dedi.