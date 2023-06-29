Ukrayna’dan Polonya’ya 13 milyon kişi geçti

Ukrayna'dan Polonya'ya giren kişi sayısı, 27 Haziran itibarıyla 13 milyon olurken, ülkeden ayrılanların sayısı da 11 milyonu geçti. Polonya Sınır Muhafızları'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın başlangıcından bu yana ülkeye yoğun geçiş yaşandığı anımsatıldı. Ülkeye, Ukrayna'dan yalnızca dün 28 bin 400 kişinin girdiği belirtilerek, "Savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna'dan Polonya'ya geçiş sayısı 13 milyona ulaştı" ifadesi kullanıldı. Polonyalı yetkililerce yapılan açıklamalara göre, ülkede yaklaşık 2 milyon Ukraynalı yerleşik durumda bulunuyor. Sınır geçişleri ve dönüşlerinin aynı kişiler tarafından yapılabildiğini ifade eden yetkililer, kişi sayısından çok geçiş sayısını kontrol ettiklerini kaydediyor.