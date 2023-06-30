"Burada seçimi kaybeden MYK'yı değiştiriyor"

Yunanistan'da ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras, partinin liderliğine veda edeceğini belirtti. Basın açıklamasında bulunan Çipras, "Küçük bir sol partinin liderliğini daha 34 yaşındayken üstlendim, beraber yaptığımız bu yolculuk çoğu zaman tehlikeli, tuzaklarla doluydu ama heyecan vericiydi" diye konuştu.

'YENİ SAYFA AÇILMALI'

Çipras, SYRIZA'nın Avrupa'da iktidara gelen ilk sol parti olduğunu belirterek SYRIZA iktidarının, hem Yunanistan hem de Avrupa Birliği (AB) için tarihi öneme sahip zamanlara denk geldiğini ifade etti. SYRIZA için yeni bir sayfa açmanın zamanının geldiğini söyleyen Çipras, 25 Haziran'daki genel seçim sonuçlarının SYRIZA'ya, ana muhalefeti üstlenmek ve değişime gitmek olmak üzere iki görev yüklediğini ifade etti. Çipras, partinin bir an evvel yeni bir yapılanmaya gitmesi gerektiğini belirterek "Yeni bir SYRIZA yaratmak önceliğimizdir. Yeniden yapılanmaya ilişkin inancımı, eylemlerimle desteklemeden sadece sözle ifade etmem iki yüzlülük olurdu" diye konuştu.

'İNSAN İSTİFA EDER Mİ'

CHP'den ihracı istenen Özcan da Çipras'ın istifası üzerinden CHP lideri Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.

Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yunanistan'da seçimi kaybeden Syrıza Partisi Genel Başkanı Aleksis Çipras istifa etmiş. Ne kadar garip bir durum. İnsan seçimi kaybedince istifa eder mi? Bizim burada seçimi kaybedenler MYK'yı değiştirip hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor" diyerek Kılıçdaroğlu'na mesaj yolladı.

NAZIM HİKMET'İN SÖZLERİ İLE VEDA ETTİ

SYRIZA'nın yeni bir değişim ihtiyacını anladığını kaydeden Çipras, "Parti üyelerinin yeni bir parti lider kadrosu seçmesini önermeye, ilgili sürece hemen başlanmasına karar verdim. Ben de tabii ki aday olmayacağım" ifadelerini kullandı. Çipras, değişim sürecinde ve öncesinde parti için çalışmaya devam edeceğini belirtti. Nazım Hikmet'ten alıntı yapan Çipras, "En güzel deniz henüz gidilmemiş olandır" dedi.