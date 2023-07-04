Brüksel’e gidin tepkimizi iletin

NATO'ya giriş sürecinin tamamlanması için Türkiye'nin de onayına ihtiyaç duyan İsveç'te Kurban Bayramı'nın birinci günü provokatörler tarafından polis korumasında Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirilen eylem sonrası 6 Temmuz'da Brüksel'de planlanan üçlü toplantıya katılımın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği tartışma konusu oldu.

'UYGULAMA GÖRÜLMELİ'

Edinilen bilgiye göre NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in davetiyle planlanan toplantının iptali seçeneği üst düzeyde müzakere edildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin toplantıya katılarak provokasyona tepkinin en üst perdeden iletilmesi talimatını verdi. Daha önce de terör örgütü PKK yandaşlarının Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın maketini Stockholm Belediyesi önünde asmasına ve Rasmus Paludan isimli provokatörün Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasına kadar çirkin eylemlere ev sahipliği yapan İsveç, bu tür eylemlerin engellenmesi için yasal altyapılarının olmadığını belirterek 1 Ocak'ta anayasa değişikliği, 1 Haziran'da terörle mücadele kanununu devreye aldı. Türkiye, değişikliklerin olumlu olduğunu kaydediyor, ancak uygulamanın da görülmesi gerektiğine işaret ediyor.