Fransa’da şiddet tırmanıyor!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hükümete ülkede düzenin yeniden sağlanması için her şeyi yapma talimatı verdi. Nanterre kentinde polisin 17 yaşındaki Nael M'yi öldürmesine tepki gösteren gençler her gece sokağa iniyor. Fransız basınındaki habere göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkedeki durumu görüşmek üzere Başbakan Elisabeth Borne, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de aralarında olduğu bakanlarla Elysee Sarayı'nda bir araya geldi. Macron, toplantıda bakanlara, ülkede düzenin ve sükunetin yeniden tesis edilmesi için her şeyi yapma talimatı verirken, Fransa'da neler olduğunu anlamak için uzun vadeli bir çalışma başlatmalarını istedi.

SIFIR OTOMOBİLLERİ ATEŞE VERDİLER

Fransa'da yaşanan şiddetin Marsilya şehrine sıçramasının ardından göstericiler, yeni otomobillerin bulunduğu otoparkta onlarca aracı ateşe verdi. Fransa'da polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Nahel M'nin büyükannesi tarafından yapılan sükunet çağrısı işe yaramadı. Göstericiler bu kez Fransa'nın Marsilya şehrinde yüzlerce yeni otomobilin park halinde olduğu otoparkı ateşe verdi.

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Paris'te şiddet olaylarının 6'ncı gününde göstericilerin ateşe verdiği yeraltı otoparkının söndürme çalışmalarına katılan 24 yaşındaki itfaiye görevlisi hayatını kaybetti. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin yaptığı açıklamada, "Paris İtfaiyesi Onbaşı Şefi, ekip arkadaşlarının çok hızlı müdahalesine rağmen hayatını kaybetti" dedi. Ayrıca, Paris'te cuma günkü çatışmalar sırasında 20 yaşında bir genç mağazanın çatısından düşerek hayatını kaybetmişti.