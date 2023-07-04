Kutsallara saldırı özgürlük değildir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Kabine toplantısına başkanlık etti. Beştepe'deki toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantının ardından açıklama yapan Başkan Erdoğan, İsveç'teki Kur'an-ı Kerim ile ilgili provokatif eylem hakkında, "İslam düşmanlığıyla beslenen nefret suçudur. Bunun polis korumasıyla işlenmesi çok daha vahimdir. Kutsallara yönelik saldırılar düşünce özgürlüğü değildir. Nasıl kiliseyi, havrayı veya bir başka inancın mabedini ateşe vermek özgürlük değilse Kur'an-ı Kerim'i yakma diye bir özgürlük de olamaz" dedi.

'DENGE, ADALET VE GÜVEN'

Rusya ve Ukrayna ile görüşebilen tek ülkenin Türkiye olduğunu söyleyen Erdoğan, "Bayram sürecinde 21 ülkenin lideriyle görüşerek hem tebrikleri kabul ettik hem de ikili konuları ele aldık. Rusya-Ukrayna savaşından Sudan'daki kardeş kavgasının sona erdirilmesine kadar Türkiye'nin katkısını ortaya koyuyor. Ülkemiz krizlerin çözümünde denge, adalet ve güven veren tavrıyla belirleyici rol oynuyor. Ülkemizin dengeli dış politikasını hedef alanlar bir dönem bize baskı yapmaya çalıştı. Savaşa odun taşımak yerine barış için çabaladık. Rusya ve Ukrayna ile görüşebilen tek ülke hala biziz" dedi.

İSVEÇ'TEKİ PROVOKATİF EYLEM

Türkiye'nin çevresinde huzuru hakim kılana kadar diplomatik çabaları sürdüreceklerini belirten Başkan Erdoğan, "İslam dünyası olarak kurban bayramına ulaşmanın heyecanını yaşarken, İsveç'in başkentinde Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçakça saldırı hepimizi öfkelendirmiştir. Bunun insani temellerle bağdaşması mümkün değildir. Bunlar İslam düşmanlığıyla beslenen nefret suçudur. Bunun polis korumasıyla işlenmesi çok daha vahimdir. Kutsallara yönelik saldırılar düşünce özgürlüğü değildir. Nasıl kiliseyi, havrayı veya bir başka inancın mabedini ateşe vermek özgürlük değilse Kur'an-ı Kerim'i yakma diye bir özgürlük de olamaz. Batı dünyası bu konuda hiçbir adım atmıyor. 4 yıl önce Yeni Zelanda'da 51 müslümanın şehit edildiği terör eyleminden hala ders alınmıyor. Önceki hafta yüzlerce mültecinin öldüğü facia, Titanik gemisini görmeye giden 5 zengin kadar gündem olmadı" diye konuştu. Fransa'daki olaylarla ilgili de açıklamada bulunan Erdoğan, "Dışişleri Bakanlığı Fransa'ya gidecek vatandaşlarımıza gerekli uyarıları yaptı. Süreci yakından takip ediyoruz. Özellikle sömürgeci geçmişi ile bilinen ülkelerde kültürel ırkçılık, kurumsal ırkçılığa dönüşmüştür. Fransa'da başlayan olayların kökünde işte bu zihniyetin inşa ettiği sosyal mimari vardır. Sistematik baskı gören varoş, gettolarda yaşamaya mahkum edilen göçmenlerin çoğu Müslümanlardır. Endişe ile karşıladığımız son hadiselerin daha fazla kan akmadan, şiddet sarmalı daha fazla büyümeden bir an önce sona ermesini diliyoruz. Bu olayların göçmenlere ve Müslümanlara yönelik yeni bir baskı, yıldırma, sindirme furyasına yol açmasından kaygı duyuyoruz" dedi.

'MİLLETİN CANINI YAKANDAN MUTLAKA HESAP SORACAĞIZ'

Konut kira artışlarına yüzde 25 sınırı ile ilgili konuşan Erdoğan, "Temmuz ayında yenilenecek konut kira sözleşmeleri için de aynı sınır uygulanmaya devam edecektir. Sıfır ve ikici el araç fiyatlarında oluşan balonu yakından takip ediyoruz. Bu meselenin üstüne gideceğiz. Milletin canını yakanlardan muhakkak hesap soracağız. Yeni ekonomi kadromuz enflasyonla mücadelenin yanı sıra uluslararası yatırımlara hız verdi" dedi.

'MEMUR VE EMEKLİLERE SÖZÜMÜZÜ TUTACAĞIZ'

Memur ve emekli maaşı zamlarıyla ilgili de konuşan Erdoğan, "5 Temmuz Çarşamba günü enflasyon oranlarımız netleşmiş olacaktır. Biz de bununla birlikte memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz" ifadelerini kullandı.