Özcan ‘değişim ve adalet’ yürüyüşüne başladı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu'dan Ankara'daki CHP Genel Merkezi'ne 'değişim ve adalet' yürüyüşünü "Çoban ateşini yaktık" diyerek başlattı. Yürüyüşün başlangıcına çok sayıda vatandaş da eşlik etti.

CHP'DE 1 yıl geçici ihraç süresini tamamlayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 13 Haziran'da CHP'ye geri döndü. Başkan Özcan, partiye dönüşünün ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na değişim çağrısı yaptı. Bunun ardından Özcan, kesin ihraç talebiyle ikinci kez yüksek disiplin kuruluna sevk edildi.

'ÇOBAN ATEŞİNİ YAKIYORUM'

İkinci kez partiden ihraç istemi üzerine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu'dan Ankara'daki CHP Genel Merkezi'ne 'değişim ve adalet yürüyüşü' başlattı. Özcan, "Bu yürüyüşü Atatürkçü olduğu için hem partiden hem devletten dışlananlar için gerçekleştiriyorum. CHP Genel Merkezi'ne Köroğlu'nun diyarından sesleniyorum ve buradan çoban ateşini yakıyorum" dedi.

FAİK ÖZTRAK: YÜRÜYEREK VAKTİNİ HARCAMASIN

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Öztrak, Özcan'ın 'Değişim ve Adalet' çağrısıyla CHP Genel Merkezi'ne yürümesine ilişkin de "Belediye başkanları, kendi il ve ilçelerinin sorunları çözmeli. Tanju Özcan, vereceği hizmetlerde, 'hükümet engel çıkardı' diye yürüseydi; başımızın üstünde yeri vardı. İddiaları, akıl işi değildir. Bilinen bir söz vardır; yollar yürümekle aşınmaz, ateş olsa cürmü kadar yer yakar. Bolu'nun dünya kadar sorunu var. Tanju Bey yürümekle vakit harcayacağına Bolu'nun sorunlarını çözsün" dedi.