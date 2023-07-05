Erdoğan, Litvanya’da Miçotakis ile görüşecek

Seçim sürecinden çıkan Türkiye ve Yunanistan yeni döneme pozitif ajanda ile giriyor. İki ülke arasındaki sorunların çözümünde diyalog ve diplomasiye işaret eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın Vilnius şehrinde gerçekleştirilecek NATO liderler zirvesinde Yunanistan Başbakanlığı koltuğuna yeniden oturan Kiryakos Miçotakis ile görüşmesi bekleniyor.

BÖLGESEL ASKERİ PLANLAR

Başkan Erdoğan'ın zirvede çok sayıda devlet başkanı ile görüşeceği öngörülürken, temasların planlamasına yönelik hazırlıkların sürdüğü kaydediliyor. Başkan Erdoğan'ın zirve kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile de görüşebileceği değerlendiriliyor. Vilnius'taki NATO Zirvesi'nde, Avrupa'nın 3 bölgesini kapsayan ve uygulanması yıllar alacak detaylı askeri bir planın onaylanması hedefleniyor. NATO, Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakından sonra başladığı, Ukrayna'ya saldırısından sonra hız verdiği uzun vadeli savunma ve caydırıcılık pozisyonu kapsamında, Vilnius'taki NATO Zirvesi'nde liderler tarafından onaylanması amacıyla "bölgesel askeri planlar" hazırladı. Öte yandan tahıl koridoru anlaşmasının 18 Temmuz'da sona erecek olması nedeniyle Ukrayna'daki durum Vilnius gündeminin ilk sıralarında olacak.

İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ

Zirvede İsveç'in NATO üyeliği de görüşülecek. Ankara, Madrid zirvesinde imzalanan üçlü muhtıra maddelerinin yerine getirilmesi gerektiğini vurgularken, İsveç'in Kur'an yakma eylemine ev sahipliği yapması iki ülke ilişkilerini gerdi. Öte yandan Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in davetiyle yarın gerçekleştirilecek üçlü toplantıda Ankara, çirkin eyleme tepkisini masada da gösterecek.