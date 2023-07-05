Fidan: İsveç bizim için olumlu tablo çizmiyor

Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ile görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç'in NATO'ya üyeliği sürecine ilişkin konuştu. Fidan, "İsveç tarafının tıpkı Finlandiya'da olduğu gibi terörle mücadele açısından yükümlülüklerini yerine getirmesini bekliyoruz. İsveç güvenlik sisteminin provokasyonları engellemeye yetmeyen bir yapıda olması ve NATO'ya daha fazla güç değil, sorun getirir bir görüntü çizmesi açıkçası stratejik ve güvenlik açısından da bizi düşündürüyor. Terör örgütlerinin Stockholm sokaklarında, rahatlıkla her türlü eylem organize edebildiği, onlara bilerek veya bilmeyerek ev sahipliği yaptığı ortamda, bizim çok olumlu bir tablo çiziyor olmamız mümkün değil" dedi.