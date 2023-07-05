Herkes aklını başına alsın Türkiye Fransa’ya benzemez

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Bahçeli, İsveç'te bir cami önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına ilişkin, "Kur'an okumak ilahi bir nasip ve nimet, yakmak ise namertlik ve soysuzluktur. Bu nefret suçu mahiyetindeki provokasyonu Iraklı meczubun tek başına planlayıp hayata geçirmesini düşünmek qhayatın q olağan akışına aykırıdır" değerlendirmesini yaptı.

'CEHENNEMİ BOYLAMIŞTIR'

Bahçeli, "Kur'an-ı Kerim bir kağıt parçası değil, Allah'ın yeryüzüne indirilmiş nuru, akıl sahibi inananların anlamaları ve ders almaları için lütfedilmiş saadet, selamet, hidayet ve hikmet surudur. Kur'an yakan kendini yakmıştır. Cehennemin ta dibini boylamıştır" ifadelerini kullandı.

'HAİNLER TESLİM EDİLMEDİ'

Bahçeli, "Türkiye'nin iadesini talep ettiği PKK'lı ve FETÖ'cü hainler henüz teslim edilmemiştir. Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına izin verilmesi de bir başka skandal olarak karşımızdadır. Türk milleti İsveç'in şu hal ve görünümüyle NATO'ya girişine sıcak ve sempatik bakmamaktadır" diye konuştu. Sınır aşan göç olgusunun tüm ülkeler için çetin ve çetrefilli bir sınav olduğunu savunan Bahçeli, "Yurdunu bırakıp, zulümden kaçan on binlerce insan ya bir sınır hattında, ya deniz ortasında, ya da gittikleri ülkede reva görülen kötü muamelelerle eziyet görmekte, en kötüsü de ölmektedir" dedi.

'SAMİMİ OLMADIKLARI ORTADA'

Göç olgusunun siyasetin konusu olması gerektiğinin altını çizen Bahçeli, "Ancak istismar ve tahrikleriyle bu konuyu asıl mecrasından saptırmak ve siyasi rant devşirmek gayesi güdenlerin samimi olmadıkları da ortadadır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak göç sorununun idrakindeyiz. Düzensiz göçün istila olduğunu sürekli olarak vurguladık. Anadolu coğrafyasındaki demografik gelecek ve güvenliğimizi titizlikle düşünmeli, telaşa kapılmadan tedbir geliştirmeliyiz" dedi.

'GÖÇ İNSANLIK SORUNUDUR'

Türkiye'yi iç huzursuzluğa hapsetmek için fırsat kollayanlara müsamaha gösterilmemesi gerektiğini dile getiren Bahçeli, "Türkiye Fransa'ya benzemez, onun bunun kirli emeliyle kaosa çekilemez. Herkes aklını başına alsın. Devlet, millet ve vatan üstünde kazı yaptırmayız. Yabancı istihbarat örgütlerine piyonluk yapanlara göz açtırmayız. Göç konusu insanlık sorunudur" ifadesini kullandı.

'BEBEK KATİLİNİ ÖVMEK SUÇTUR'

Siyasi partilerin Anayasa ve kanunlara uygun faaliyet göstermek zorunda olduğuna dikkati çeken Bahçeli, "Mehmetlerimize kurşun sıkan hainleri arkalamak suçtur. Ölen teröristlere taziyeler yayımlamak suçtur. Bir televizyon kanalında bebek katilini övmek, çok kitap okuduğundan bahisle filozof mertebesine çıkarmak, bununla yetinmeyip hak gaspına uğradığını iddia etmek suçtur, bu suça montaj diyerek destek çıkmak katmerli suçtur" ifadelerine yer verdi.