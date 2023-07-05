İmamoğlu ve Soyer’den “değişim” buluşması

CUMHURBAŞKANLIĞI seçimlerinin ardından CHP'de 'değişim' çağrısı yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile İstanbul'da bir araya geldi. İki ismin gündeminde 'değişim' vardı. 29 Mayıs'ta çektiği video ile değişim isteğini dile getiren İmamoğlu'nun bu çağrısından 25 gün sonra Soyer de bir açıklama yapmıştı.

SOYER, CHP'nin eksikleri ve kusurları olduğu ve bir değişime ihtiyaç duyulduğundan şüphelerinin olmadığını belirtmişti. Partisi CHP'ye yönelik "Yeni Siyaset Belgesi İzmir Duruşu" başlıklı açıklama yapan Soyer, seçimler sonrası gelinen noktada Türkiye'nin durumu ve geleceğinden çok partilerinin tartışmaya konu edilmesini üzüntüyle karşıladıklarını, bu tartışmaya kararlılıkla CHP'ye oy veren İzmir'den bakmaya gayret edeceklerini kaydetmişti.

'BUNU DOĞRU BULUYORUM'

SOYER, daha sonra bir TV kanalında katıldığı programda ise, "Kılıçdaroğlu'nun görevi bırakması gerekir mi" sorusunu şöyle yanıtlamıştı: "Bunu kendisi açıkladı. Kaptan olarak gemiyi limana götürmek benim sorumluluğum dedi. Limandan benim anladığım yerel seçim. Yani yerel seçime kadar görevinin başında kalacak. Ve ben de bunu doğru buluyorum. Bu seçime de onun kurgusu ve stratejisi ile gidilmesi gerektiğini düşünüyorum."