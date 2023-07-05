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Haberler Politika Türkiye ve Mısır ile ilişkiler büyükelçilik seviyesine çıktı

Türkiye ve Mısır ile ilişkiler büyükelçilik seviyesine çıktı

Türkiye ve Mısır ile ilişkiler büyükelçilik seviyesine çıktı
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Mısır arasındaki diplomatik ilişkilerin büyükelçilik seviyesine çıkarıldığını duyurdu. Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler büyükelçilik seviyesine çıkarıldı. Türkiye, Kahire Büyükelçisi olarak Büyükelçi Salih Mutlu Şen'i, Mısır ise Ankara Büyükelçisi olarak Amr Elhamamy'i aday göstermişlerdir. Bu adım iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden normalleşmesini hedeflemekte ve Türk ve Mısır halklarının çıkarları doğrultusunda ikili ilişkilerin geliştirilmesi amacına yönelik karşılıklı iradeyi yansıtmaktadır" denildi.
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